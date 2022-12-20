الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث التموين تُداهم 981 مخبزا مخالفًا بالمحافظات

مخبز
مخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمواجهة الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 981 قضية فى مجال مخالفات المخابز شملت “16 قضية دقيق بلدى مدعم - قضية تصرف خبز بلدى- قضية تجميع بطاقات تموينية - 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -172 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –592 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (39,530 طن دقيق بلدى مدعم - 1,150 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 3300 رغيف بلدى مدعم- 430 بطاقة تموينية ذكية”.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

إحكام الرقابة علي الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الرقابة على الأسواق الحملات الرقابية على الأسواق جهود أجهزة وزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة مجال مخالفات المخابز

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مباحث التموين تُداهم 981 مخبزا مخالفًا بالمحافظات

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