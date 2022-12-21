القوة من أجل الخير.. تفاصيل تاج ملكة جمال الكون الجديد 2022

في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 في يناير، لن يتم الإعلان عن الفائزة فحسب، بل سترتدي تاجًا جديدًا من تصميم علامة المجوهرات اللبنانية معوض.

تم الكشف عن التاج المسمى Force for Good، في حدث ساحر في بانكوك يوم الاثنين من قبل فريد معوض، "الوصي المشارك" للعلامة التجارية التي تأسست في بيروت، بالإضافة إلى المالكة التايلاندية الجديدة لملكة جمال الكون آن جاكافونج.

كما حضر الحفل حامل لقب ملكة جمال الكون السابق ناتالي جليبوفا (2005) من كندا وتايلاند أباسرا هونجساكولا (1965).

وقال معوض في العرض التقديمي "إن تاج القوة من أجل الخير هو عمل ذو حرفية غير عادية.. إنه تاج مليء بالرمزية.. ونأمل أن يلهم ليس الفائزين فحسب، بل جميعكم ليكونوا قوة من أجل الخير"، مؤكدا أن التاج يمثل المستقبل الذي تصنعه المرأة التي تتخطى حدود ما هو ممكن.

يحتوي تاج Force for Good على 110 قيراط من الياقوت الأزرق و48 قيراطًا من الماس الأبيض، ويتميز بتجعيدات تشبه الموجة في القاعدة، والتي تحاكي رأس الثعبان، "ترمز إلى التحديات التي ينطوي عليها تأرجح الخصوم"، كما جاء في وصف معوض.

ثم يتغير التدرج اللوني لقاعدة الألماس التي يغلب عليها اللون الأبيض إلى أزرق الياقوت باتجاه الأعلى حيث يجلس الياقوت الأزرق على شكل كمثرى في القمة، مما يمثل الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.

تأسست في عام 1908 في بيروت ومقرها الرئيسي الآن في جنيف، وهي تصنع قطعًا فريدة من نوعها للعائلات المالكة وكذلك للأثرياء منذ أربعة أجيال.

يقدر التاج بما يتراوح بين 4 ملايين دولار و 5 ملايين دولار إلى الفائزين المتعاقبين، ستكون ملكة جمال الكون 2021 الهندية هارناز ساندو آخر من ترتديه، أما هذا التاج الجديد يقدر قيمته 5.5 مليون دولار ، ويأتي تاج Force for Good وسط مجموعة من التغييرات في مسابقة ملكة جمال الكون البالغة من العمر 70 عامًا.

صنعت المنظمة التاريخ في أغسطس عندما أعلنت أنها تجري أحد أكبر التغييرات على عملية الاختيار ابتداء من العام المقبل ستقبل المسابقة السنوية المتزوجات والأمهات، في السابق كان يُسمح فقط للنساء العازبات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عامًا اللائي لم يتزوجن مطلقًا أو أنجبن أطفالًا.