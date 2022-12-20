«المصرية لنقل الكهرباء» تكشف عن خطوات تقليل نسب الفقد فى الشبكات

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن خطتها لخفض معدلات الفقد والجهود الذي تقوم بها ضمن خطط وزارة الكهرباء لرفع كفاءة التيار .

وأوضحت نتائج أعمال الشركة في العام المالي 2021/ 2022 حول خفض معدلات الفقد تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهوداً كبيرة لتخفيض الفقد الفنى فى شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال عدد من الاجراءات ومن بينها:

- تحسين معامل القدرة عل الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة ووحدات تعويض القدرة غير الفعالة عند المشتركين على الجهود العالية والفائقة.

- قيام مركز القومى للتحكم بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

- الإستمرار فى تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة فى محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتياجات.

- تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد فى الشبكة ، الإستمرار فى إحلال الشبكات ذات الجهد 33 ك.ف. بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف. واستخدام الجهد 220 ك.ف. بدلاً من 132 ك.ف.

وقد أدت الإجراءات السابقة إلى تحسين وخفض نسبة الفقد، حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام الحالى 3,66%، مقارنة بـ 3,83% خلال العام المالى السابق.

كما تحسنت أيضاً معدلات الحوادث والأعطال بالشبكة الكهربائية، وانعقدت صباح اليوم الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة نشاط الشركة للعام المالى 2021-2022.

وأكد الدكتور محمد شاكر، الجهود على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ على البيئة، اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.