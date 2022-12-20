الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف

تقدم الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز اليوم.

الزمالك سيطر على مجريات الشوط وسط تراجع من حرس الحدود ومحاولات على استيحاء.

هدف الشوط الوحيد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 15 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد فوزي.

وكاد حرس الحدود يتعادل في الدقيقة الأخيرة من انفراد مؤمن عوض الذي وضع الكرة من فوق محمد عواد لكنها مرت بجواره بعد تمريرة رائعة من مصطفى زيكو.

تشكيل حرس الحدود لمواجهة الزمالك بدوري الأندية المحترفة

حراسة المرمى: محمد السيد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض ومحمود بن والي، وإسلام عبدالله وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فليكس، ومصطفى صبحي ومصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد ممدوح ووجيه عبدالحكيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان وأحمد داوودا، وخالد سامي وأحمد أيمن، وحامد الجابري ومدحت فقوسه، وغريب ياسر وأبو جودة، وإيمانويل.

أما تشكيل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا كان التالي:

حراسة المرمى: محمد عودة.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد-أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبدالرازق" شيكابالا" وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود ناجي حكما للساحة، وشريف محمد عبدالله حكم مساعد أول، ومحمود عبدالسميع حكم مساعد ثاني، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، ومحمد عباس حكم تقنية فيديو، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد تقنية فيديو.