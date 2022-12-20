الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رضوى عبداللطيف لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر سبقت أمريكا فى مكافحة التضليل الإعلامى

الدكتورة رضوى عبداللطيف
الدكتورة رضوى عبداللطيف

قالت الدكتورة رضوى عبداللطيف، مدير العلاقات الأكاديمية في مصر والخليج بمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي في دبي، إن مصر لديها تجربة ناجحة في مكافحة التضليل الإعلامي، وذلك قبل أن تنشئ وزارة الخارجية الأمريكية خلية لمكافحة التضليل الإعلامي.

 

وأوضحت خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الوزراء أنشأ وحدة لرصد الشائعات، وكان لها دور كبير في جائحة كورونا، حيث صاحب الأزمة وباء معلوماتي، ونشر معلومات خاطئة سواء عن إجراءات الدولة أو معلومات غير دقيقة عن الفيروس، وإجراءات الحماية.

 

ولفتت إلى أن الوحدة كان لها دور رئيسي وأساسي في تفنيد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، ونقل المعلومات الصحيحة ليعرف المواطنون المعلومات الصحيحة كي لا ينقادوا وراء نشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف هدف واشنطن من إنشاء خلية مكافحة التضليل الإعلامي

وكان ياسر نورالدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، أوضح أن الخلية التي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إنشائها لمكافحة التضليل الإعلامي، تهدف لتوعية المواطن الأمريكي وتحقيق انتصارات إعلامية تصدرها للداخل الأمريكي، خاصة بشأن المعلومات التي يصدرها الإعلام الروسي عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

التضليل الإعلامي مكافحة التضليل الإعلامي القاهرة الإخبارية رضوى عبداللطيف مواجهة التضليل الإعلامي

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