الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: مصر تدعم العراق وتعمل على عودته للحضن العربى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن مصر تدعم العراق وتعمل على عودته للحضن العربي، وهناك رغبة كبيرة في استقراره سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مؤتمر "بغداد 2" مهم ويعقد في وقت حساس.

مؤتمر بغداد شهد حضورًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي وفرنسا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن مؤتمر بغداد شهد حضورًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي وفرنسا، وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار العراق وكان أول رئيس مصري يزور العراق بعد 30 سنة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي، أكد  فيها دور مصر في تحقيق الاستقرار الذي لا غنى عنه للدول، لأنه يوفر المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية ويعطي فرصة لحوارات مختلفة. 

وأوضح أن الرئيس أكد أن المسارات السياسية هي الحل، وذلك لإعلاء فكرة الحوار وسيادة القانون وإبعاد التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر والرئيس السيسي حظيا بثقة إقليمية ودولية، وهذه الثقة جاءت لأن مصر لديها خطاب واضح في دحر الإرهاب، كما أن مصر تبدي رغبتها في تدريس تجربتها في محاربة الإرهاب لكل الدول العربية.

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