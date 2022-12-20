الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى: دوام شكر العبد على نعم الله الكثيرة أمر حتمى

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه على المسلمين دوام الشكر على نعم الله، حيث لا يعرف الكثير من الأشخاص نعم الله عليهم إلا بعد سلبها، معبرًا: "بلاش تعرف نعم ربنا عليك إلا بعد ما تتسلب منك". 

نعم الله على عباده

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشكر قرين الزيادة في النوع أو الزمن الخاص بنعمة الله على عباده، حيث قبل الشكوى من سلوك الأبناء السيئ يجب الشكر أولا على نعمة وجود الأبناء أولاً، ولهذا قال سبحانه وتعالى: "ولئن شكرتم لأزيدنكم".

فقدان النعم

وأضاف في حديثه، أن الله سبحانه وتعالي يأخذ ويبقى ويسلب ويعطى، حيث يفقد العبد نعمة من نعم الله ولكن يعوضه الله بغيرها أو بالحفاظ على باقي نعم الله عليه، قائلاً: "بعض الناس تفقد عين وتبقى الأخرى".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون دي ام سي الشكر على نعم الله

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