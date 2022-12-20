سعد لمجرد يحتفل بإنجاز المنتخب المغربى بكأس العالم فى حفل رأس السنة بشرم الشيخ

يحتفل النجم المغربي سعد لمجرد مع الجالية المغربية المقيمة بمصر وجماهيره العريضة في مصر والوطن العربي والعالم بالإنجاز الكبير الذى حققه المنتخب المغربي لكرة القدم وحصوله على المركز الرابع عالميًا في كأس العالم، وذلك في حفله القادم ليلة رأس السنة بشرم الشيخ.

يأتي الاحتفال في إطار جولة غنائية عالمية للفنان بقطر وبيروت ودبي من تنظيم واحدة من كبريات شركات التنظيم المتخصصة في الحفلات.



كان "لمجرد" قد أحيا حفلًا ناجحًا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا في موسم جدة رفع شعار كامل العدد.



وأوضح منظمو حفل شرم الشيخ، أن الحفلة المقرر تنظيمها أواخر هذا الشهر أعدت ليكون ضيوفها المصريين والسائحين العرب القادمين إلى مصر، والتي تتوافد على شرم الشيخ في إطار احتفالات رأس السنة وهم يعتبرون مثل هذه الحفلات الضخمة تدعيمًا للسياحة المصرية.



وسوف يقوم "لمجرد" بغناء مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة ومنها أغنيته المصرية الأخيرة "الحلق اللي عامل قلق" والتي حققت مشاهدات تجاوزت مائة مليون على المنصات الموسيقية واليوتيوب.



"لمجرد" سبق له الغناء بمصر في مايو الماضي بأحد الفنادق الكبرى، حيث قام بإحياء فرح وحفل كبير حضره عدد من نجوم السينما المصرية.