الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 9 منشآت وتحرير 104 محاضر متنوعة والتحفظ على 122 حالة إشغال بالإسكندرية

حملات احياء الإسكندرية
حملات احياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

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وشن حى العجمى برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت شارع البيطاش الرئيسى، شارع الأربعين، شارع البكوات، طريق إسكندرية مطروح، شارع الهانوفيل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير 25 محضر والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

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وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق  والمنشآت التجارية استهدفت شارع السبع بنات، علي بك الكبير، إسماعيل صبري، زاوية الأعرج، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة، والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

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ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات شملت شوارع الأمير لؤلؤ، أم السلطان، أسعد وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لضبط الأسعار وإلزام التجار بإعلان الأسعار شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا.

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وواصل حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش على الأسواق العامة ومراقبة جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة وأسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا.

 

الإسكندرية الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لمراقبة الأسعار تشميع 9 منشآت للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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