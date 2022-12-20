الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: صناديق الاستثمار العقارية آلية جاذبة لتنشيط السوق العقاري ( فيديو )

إطلاق صندوق استثمار
إطلاق صندوق استثمار مصر العقاري1

◄ علامات تجارية كبرى في مولات مدينتي تحقق مبيعات 3 أضعاف مثيلاتها

 

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة خططت منذ البداية إلى إيجاد نوع من التفاعل بين توفير كافة الخدمات للسكان ووجود قوة شرائية عالية جداً داخل مدن المجموعة، التي وصل تعداد سكانها لنحو 850 ألف نسمة ، الأمر الذي يؤدي إلى تنوع المنتجات ، وتحقيق عوائد دورية مرتفعة لأي صناديق عقارية تستثمر داخل مدن المجموعة" .

وأوضح هشام طلعت بمناسبة "إطلاق صندوق استثمار مصر العقاري1"، أن المجموعة تعمل على تطوير مدن عمرانية متكاملة توفر كل الخدمات التي يحتاجها السكان على أعلى مستوى، وتتميز مدن المجموعة بتواجد قوة شرائية مرتفعة جدًا، مشيراً الى أن بعض العلامات التجارية التي افتتحت فروعاً مؤخراً لها داخل اوبن اير مول بمدينتي تحقق مبيعات تصل الى 3 أضعاف المحققة في فروعها بالمولات الأخرى.

الانفوجراف

وأكد على أهمية إطلاق "صندوق استثمار مصر العقاري 1" ، لإتاحة آليات استثمار جاذبة ومتنوعة ، مضيفاً أن هذا الصندوق سيحدث نقلة نوعية في وسائل التمويل المتاحة داخل السوق العقاري . وأشار في هذا الصدد إلى أن السوق السعودي يضم صناديق استثمار عقارية عديدة برؤوس أموال تصل إلى 3 مليارات دولار، معرباً عن أمله أن ينجح السوق المصري في إطلاق صناديق مماثلة خلال الفترة المقبلة تتيح أدوات مالية متنوعة أمام المستثمرين مما يسهم في تنشيط السوق العقاري.

وأطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقاري تحت اسم "صندوق استثمار مصر العقاري1"؛ يستهدف الاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري، مما يتيح آلية للراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق. ونجح الصندوق في إبرام أولى صفقاته بشراء أصول تجارية من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بمشروعي الرحاب ومدينتي، واللذان يتميزان بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر بما يتماشى مع مستهدفات الصندوق في تحقيق عوائد دورية مرتفعة للمساهمين.

هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى الرحاب مدينتي صندوق استثمار مصر العقاري بنك القاهرة بنك مصر

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