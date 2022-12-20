المشدد 3 سنوات لسائق حاول إدخال مخدرات لمسجون في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، بمعاقية سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بغير قصد وإدخالها إلى أحد المسجونين.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

ترجع احداث القضية رقم 10706 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم حال محاولته ادخال مواد مخدرة إلى أحد المسجونين داخل ديوان عام القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال القيام بأعمال تفتيش الزيارات الخاصة بالمحبوسين حضر المتهم " ز.م.س" سائق وبحوزته زيارة من المأكولات راغبا إدخالها إلى أحد المحبوسين على ذمة القضية رقم 19591 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

بتفيش تلك الماكولات عثر بداخلها على 135 قرصا مخدرا لعقار الآبتريل و20 قرصا لعقار الأموتريل و33 قطعة حشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها لادخالها لأحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.