بعد انتهاء النسخة الأفضل في التاريخ: لحظات لن تنسى من كأس العالم 2022

اختتم أكبر حدث رياضي في العام بأكمله مع تتويج الأرجنتين كأحدث بطلة لكأس العالم، يصفها الكثيرون بأنه أعظم كأس عالم على الإطلاق، ليس فقط بسبب الفوز التاريخي للأرجنتين ولكن أيضًا لكيفية قيام قطر والعالم العربي بشكل عام بصدمة العالم، وصنع التاريخ وكسر القالب مرارًا وتكرارًا.

مجرد حقيقة أن كأس العالم أقيمت في قطر كان حدثًا في حد ذاته، حيث كانت المرة الأولى التي تستضيف فيها المباريات على أرض عربية

خلال 12 عامًا تمكنت قطر من بناء ثمانية ملاعب مجهزة بأحدث التقنيات بما في ذلك نظام التبريد المبتكر، تم إنفاق مليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد، وعندما وصلت الألعاب، تمت دعوة العالم للحصول على لمحة عن الضيافة العربية وثقافتها في أفضل حالاتها.

عرضت الملاعب وحدها الثقافة الغنية للبلاد مثل كيف تم تصميم استاد البيت بهيكله الشبيه بالخيمة على غرار بيت الشعار وهو منزل تقليدي استخدمه البدو الرحل في التاريخ.

بعيدًا عن المضيف العربي شهد العالم المزيد مما كان على المنطقة أن تقدمه عندما صنعت المملكة العربية السعودية والمغرب التاريخ، وخلال الدقيقة 45 سجل صالح الشهري تسديدة بزاوية تبعها هدف سالم الدواسر الرائع، ليخلق لحظة ستعزز لسنوات قادمة، بالفوز 2-1 على حامل اللقب الأرجنتين.

منذ ذلك الفوز تم تسليط الضوء على العالم العربي واستمر في إعادة كتابة التاريخ بهزيمة المغرب البرتغال التي تسببت في تموج احتفالي في جميع أنحاء العالم كأول دولة عربية وأفريقية تصل إلى نصف نهائي المونديال.

في ذلك اليوم بالذات، حول العالم بأسره أنظاره إلى المغرب والعالم العربي والإفريقي عمومًا، وشهد بعض أكثر اللحظات الحماسية على ذلك الملعب الأخضر.

بعد لحظات من الفوز الكبير تقدم أشرف حكيمي وسفيان بوفال نحو المدرجات بحثًا عن ذلك الوجه المألوف الذي يعشق قلوبهم وجه والدتهم، رقص بوفال بهدوء تام مع والدته في وسط الملعب بينما قبلة حكيمي على خد والدته، أسرت هذه اللحظات البسيطة من العاطفة بين الأم والابن الجماهير العالمية وأظهرت دفء الثقافة العربية للعالم.

جلب المزيد من العالم العربي إلى هذا الحدث العالمي ولأول مرة في تاريخ كأس العالم ، شهدت المباراة النهائية مشاهدة Wegz مغني الراب الأكثر شهرو، وهو يؤدي نشيده الرسمي لكأس العالم "عز العرب" إلى ملعب مليء بالمشجعين الصاخبين.

إنه أول مطرب مصري يقدم عرضًا في أحد أرقى الأحداث الرياضية في العالم.

فرح مغنية سوبرانو المقيمة في باريس، أحدثت ضجة أيضًا كأول مصرية تؤدي النشيد الوطني لفرنسا قبل المباراة النهائية، مما أدى مرة أخرى إلى تغيير رواية تأثير الصوت العربي في جميع أنحاء العالم.