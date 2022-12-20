الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بانقلاب سيارة فى الفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين دهشور والإقليمي، بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين دهشور والطريق الإقليمى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من قائد السيارة وانقلبت السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث انقلاب طريق القاهرة انقلاب سيارة حادث مستشفى طامية المركزى

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