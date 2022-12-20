5 مصابين بانقلاب سيارة فى الفيوم

أصيب 5 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين دهشور والإقليمي، بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بين دهشور والطريق الإقليمى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من قائد السيارة وانقلبت السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.