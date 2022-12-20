بمشاركة الرئيس السيسى.. صورة تذكارية للمشاركين فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في إطار دعم مصر، لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.