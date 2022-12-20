«التنسيقية» تزور مركز يعقوب للقلب بأسوان.. وتقدم باقة زهور للمؤسسة الإنسانية

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مركز يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، وذلك على هامش إجراء جلسات الحوار الوطني بالمحافظة.

وقدم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تفقده أقسام المستشفى باقة من الزهور مصحوبة بالثناء والشكر على كل ما تقدمه مؤسسة مجدي يعقوب للمصريين في كافة أقسام مستشفياتها بجانب ما تقدمه للإنسانية كافة من خلال تقديمها خدمتها المجانية بالقارة الأفريقية.

شارك في الزيارة كلاً من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء التنسيقية بمحافظة أسوان، إبراهيم العجمي، المهندس إبراهيم الشهير، والمهندسة منى هاشم و محمد منصور.

وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب والأحزاب، إن الرسالة الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة مجدي يعقوب للقلب سواء في أسوان أو في القارة السمراء هي درس للأجيال القادمة في الإنسانية والعطاء المستمر التي نتمي أن نري مثل هذه المبادرات والنماذج في مختلف محافظات مصر.

وعرض مسئول العلاقات العامة بالمستشفى محمود نجدي الخطط التوسعية المستقبلية للمؤسسة لخدمة أهالي مصر بالمجان سواء للبالغين أو الأطفال والتكنلوجيا الحديثة التي تتميز بها المؤسسة في تقديم الرعاية الطبية في مختلف مراحلها.