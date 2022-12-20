الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني لوزير الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية أمن قومي

النائب احمد حته
النائب احمد حته

قال النائب أحمد حتة، عضو المجلس النواب، إن الأمن الغذائي وتوفير السلع والمحاصيل الأساسية أمن قومي ولا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء في مصر.

وأضاف حتة،  خلال استعراض طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة، على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الأساسية، مشددا على لا أحد ينكر أن الرئيس السيسي يقوم بجهود كبيرة في سبيل ذلك، ولكن أين وزارة الزراعة وخطة الوزارة في توفير السلع وتنمية الإنتاج، إذ يعاني الفلاح يعاني من عدم جدوى كارت الفلاح وعدم توزيع الأسمدة.

وطالب النائب بحل مشاكل الفلاح المصري ومواجهة كافة معوقات الإنتاج لتوفير الاستيراد والاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلى وزارة الزراعة أن تقدم خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمدجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة 127 آداة برلمانية موجهة للسيد القصير وزير الزراعة اليوم تتناول  تخصيص أراض زراعية لمشروعات النفع العام، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وكذلك إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وأسعار السلع الغذائية وسبل دعم الفلاح وازمة السماد والأعلاف.
 

أسعار السلع الغذائية الإكتفاء الذاتي البحوث الزراعية الرئيس السيسي الفلاح المصري المصر

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