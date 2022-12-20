حريق شقة فى الطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عبدالعال فاضل بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالعال فاضل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.