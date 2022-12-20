11 مصابا فى انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط، الصحراوي الغربي.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث، انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط، الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.



على الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أنه وقع بعد كمين الروس، باتجاه القاهرة بـ5 كيلو، وأسفر الحادث عن إصابة 11 مواطنا.

ونقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الأشعة اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة لهم، واحتجاز عدد منهم تخت الملاحظة الطبية.