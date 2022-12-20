الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 ورصيد العطلات السنوية للموظفين

الإجازات
الإجازات

تصدرت مواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2022 حيث يتزايد البحث عن موعد عيدي الفطر المبارك والأضحى والأعياد القومي خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.

الإجازات الرسمية 2023 في مصر

تبدأ أولى أيام الإجازات الرسمية في عام 2023 في مصر بيوم السبت الموافق السبت 7 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لدي المسيحيين الأرثوذكس، وبعدها يحل ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية يوم الأربعاء الموافق 25 من الشهر ذاته.

ويخلو شهري فبراير ومارس من الإجازات الرسمية، ثم يأتي شهر أبريل بـ3 إجازات رسمية، الأولى عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل.

والإجازة الثانية يوم السبت 22 أبريل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444 وفقا للحسابات الفلكية، والثالثة يوم الثلاثاء 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويبدأ شهر مايو بيوم الإثنين إجازة عيد العمال.

وفي شهر يونيو يحل موعد إجازتي عيد الأضحى المبارك بداية يوم الثلاثاء 27 يونيو إلى الخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك، ويعقبه يوم الجمعة إجازة ثورة 30 يونيو.

ما هى مواعيد إجازات شهر يناير 2023؟

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تعرف على إجازات عام 2023 الرسمية

وتأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو، ويعقبها إجازة ثورة 23 يوليو يوم الأحد التالي.

ويخلو شهر أغسطس من الإجازات، أما شهر سبتمبر فيضم إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

وتكون آخر إجازة رسمية في عام 2023 يوم الجمعة 6 أكتوبر ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

رصيد الإجازات السنوية للموظفين

ووفقا لقانون الخدمة المدنية يحصل الموظفون على إجازات سنوية بأجر كامل، خلال الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، كالتالي:

يحصل الموظف على 15 يوما في السنة الأولى، وتكون بعد 6 أشهر من بدء العمل.

بعد مضي سنة يحصل الموظف على 21 يوما سنويا.

بعد مضي 10 سنوات يحصل الموظف على 30 يوما.

إذا تجاوز الخمسين يحصل على 45 يوما.

إذا كان م نذوي الإعاقة يحصل على 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

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