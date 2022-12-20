مريض نفسى يخنق عمته فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، الثلاثاء، من ضبط عاطل متهم بخنق عمته، بسبب معاناته من مرض نفسي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة سيدة مسنة على يد عاطل وتم ضبطه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بتقدم «مصطفي. م»، حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية، بقيام نجل شقيقه «محمود. ا»، 33 سنة عاطل، بإبلاغه بأنه خنق عمته «سعدية. م»، 64 سنة، ربة منزل "غير متزوجة"، وتقيم بغرفة بالطابق الأرضي بذات المنزل مما نتج عنه وفاتها، وأضاف أن المتهم يعاني في الآونة الأخيرة من اهتزاز نفسي وتنتابه حالات تهيؤات.

وتبين وجود جثة المذكورة مسجاة علي سرير بغرفة بالطابق الأرضي بمنزلها ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بخنق المجني عليها بكلتا يديه حتي فارقت الحياة. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.