الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم أمسية ترانيم ميلادية

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمسية ترانيم ميلادية، والتى نظمتها المطرانية بقيادة المرنمة سيلفيا عودة، وكورال مار يوسف.

جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات. قدم الحفل القمص بشرى لبيب، وكيل عام المطرانية، وراعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.

- أهمية التسبيح

وفى كلمته، تناول الأنبا توما حبيب أهمية التسبيح، قائلًا عندما يكون قلبي ممتلئًا بالروح وأُرنُِمُ من قلبٍ مُمتلئ بالروح، فإنَّ يسوع يقول "سوف أكونُ أنا الذي أسبح الآب من خلالك". فالله اختار التسبيح كقنوات يعمل المسيح من خلالها للقيام بعمله. وأنا أعلمُ أنَّ المسيح يُسَبُحُ الآب من الأزل إلى الأبد، فليت قلوبنا تمتلئُ بالترَّنيم. فعندما نرُنّم أو نعزف فأننا نشترك في التسبيح مع المسيح. ليتنا نسمعُ صوت يسوع يرُنّم ويعزف تسبيحتهُ إلى الآب من خلالنا.

 وه تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الغربي، وتحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك و الانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر الجاري. 

الانبا يوسف ابو الخير الاقباط الكاثوليك بسوهاج الأقباط الكاثوليك الأخوات الراهبات البابا تواضروس ا البابا تواضروس

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