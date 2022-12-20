إصلاح وتسوية مناسيب مطابق الصرف الصحي بمدخل مدينة سيوة

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، أنه تم تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بمناطق السوق - أنور السادات - الرمل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح أنه تابع أعمال النظافة والتجميل وتهذيب مدخل المدينة، وردم جانبي الطريق حيث تمت أعمال وضع التربة على جانبي مدخل المدينة وتسويتها بالطريق الاسفلتي وكذا استمرار أعمال إصلاح وتسوية مناسيب مطابق الصرف الصحي بمدخل المدينة.

وأكد "بكر" على أن أعمال النظافة والتجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع، حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح، أعمال خطة دعم وتعزيز قدرات مستشفى سيوة المركزي والتي قد تم البدء في تنفيذها منتصف نوفمبر الماضي بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني مدينة سيوة والمترددين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

وأشار مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح إلى أن هذه الخطة تأتي انطلاقا من حرص مديرية الصحة بمطروح المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال الكوادر الطبية المتميزة بالمديرية والمستشفيات التابعة لها وأيضا في إطار اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين على كافة المستويات.

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