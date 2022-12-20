الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القائم بأعمال سفارة البحرين: العلاقات مع مصر تكتسب خصوصية فريدة

عبدالرحمن حسن هاشم
عبدالرحمن حسن هاشم القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في مصر

قال القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، ولدى جامعة الدول العربية، عبدالرحمن حسن هاشم، إن العلاقات بين مصر والبحرين تكتسب خصوصية فريدة وزخمًا كبيرًا عبر التاريخ والأزمنة، مؤكدًا أن العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وطيدة وضاربة في عمق التاريخ، ولها من الخصوصية والأهمية والأولوية ما يجعلها نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، والذي أُقيم مساء الإثنين، بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة.

 

وأكد «هاشم»، أن العلاقات المصرية البحرينية، تحظى على الدوام بعناية كبيرة من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات لصالح الشعبين الشقيقين.

 

وحضر الحفل، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين بمصر، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من رجال الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من السياسيين والإعلاميين وكبار الكتَّاب والمثقفين ورجال الأعمال والفن والرياضة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية والفرنسية ومن رجال الأعمال والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن خالص التهاني لحكومة مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

البحرين القاهرة عبدالرحمن حسن هاشم مصر حفل استقبال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

القائم بأعمال سفارة البحرين: العلاقات مع مصر تكتسب خصوصية فريدة

هشام إسماعيل يكشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيماء الزغبى وقصة البدلة الحمراء

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الصين تكمل الهيكل الرئيسى لسفينة يمكنها الحفر بأعماق المحيطات للتنقيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو