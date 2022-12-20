القائم بأعمال سفارة البحرين: العلاقات مع مصر تكتسب خصوصية فريدة

قال القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، ولدى جامعة الدول العربية، عبدالرحمن حسن هاشم، إن العلاقات بين مصر والبحرين تكتسب خصوصية فريدة وزخمًا كبيرًا عبر التاريخ والأزمنة، مؤكدًا أن العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وطيدة وضاربة في عمق التاريخ، ولها من الخصوصية والأهمية والأولوية ما يجعلها نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، والذي أُقيم مساء الإثنين، بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة.

وأكد «هاشم»، أن العلاقات المصرية البحرينية، تحظى على الدوام بعناية كبيرة من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات لصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر الحفل، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين بمصر، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من رجال الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من السياسيين والإعلاميين وكبار الكتَّاب والمثقفين ورجال الأعمال والفن والرياضة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية والفرنسية ومن رجال الأعمال والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن خالص التهاني لحكومة مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.