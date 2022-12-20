الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقى كهنة قطاع شرق السكة الحديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس، نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

وألقى نيافة الأنبا مارتيروس، كلمة في بداية اللقاء قدم في بدايتها التهنئة لقداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعلى افتتاح المبنى الإداري الجديد، كما شكر قداسة البابا لعنايته الدائمة بالخدمة ومتابعته العمل الرعوي في كنائس القطاع، كما قدم عرضًا يوضح وضع الخدمة في كنائس "شرق السكة".

ثم ألقى قداسة البابا كلمة رحب خلالها بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو ثالث لقاءات قداسته مع مجامع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد، حيث التقى من قبل مجمعَي كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وأكد على أن المبنى الإداري الجديد أتى ضمن رؤية توفير التجهيزات الملائمة للاهتمام بالتنظيم في الخدمة، لاحتوائه على تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي الذي يقدمه المقر البابوي.

وقرأ قداسة البابا جزءا من الأصحاح الثاني من إنجيل القديس لوقا، والذي يتحدث عن سمعان الشيخ، وهو: "أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ اللهَ وَقَالَ: «الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ، لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ، الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ، نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ»".

الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد الآباء الأسقف العام لكنائس اسة البابا تواضروس الثاني الانبا مارتيروس الاسقف العام الان

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