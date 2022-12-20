الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة غرقا بقرية البستان فى البحيرة

غرق طفلة
غرق طفلة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها غرقًا في قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

تلقىى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بغرق طفلة بقرية البستان التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطفلة تدعي" جنين أسامة عبدالله"، عام ونصف، مقيمة قرية البستان، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

أجهزة الأمنية التحفظ على الجثة الأجهزة الأمنية إ النيابة العامة تحديد هوية حفظ الموتى قوات الانقاذ النهري مأمور مركز شرطة

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وائل لطفي

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