مصرع طفلة غرقا بقرية البستان فى البحيرة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها غرقًا في قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

تلقىى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بغرق طفلة بقرية البستان التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطفلة تدعي" جنين أسامة عبدالله"، عام ونصف، مقيمة قرية البستان، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.