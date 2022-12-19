الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوفنتوس يدخل تاريخ كأس العالم بعد تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم

دي ماريا
دي ماريا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي تاريخ منافسات كأس العالم، بعدما توج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال الذي أقيم في قطر لعام 2022.

 

وحصد ثنائي اليوفي أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس اللقب مع التانجو، للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد التفوق على فرنسا في ركلات الترجيح.

 

وأصبح نادي يوفنتوس هو أكثر نادي فاز لاعبوه بكأس العالم بواقع 27 لاعبا يليه بايرن ميونخ بـ 24 لاعبا ثم إنتر بـ 21 لاعبا وأخيرًا روما بـ 17 لاعبا.

 

ميسى يتلقى عرضًا من ملعب «ماراكانا» لتخليد ذكراه بعد التتويج بالمونديال

تلقى ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتين، الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت أمس الأحد في قطر، دعوة للانضمام إلى ممر الشهرة في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية. 

ووفقًا للشبكة، من المقرر أن يرسل مسئولو الملعب الشهير دعوة رسمية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق اليوم. ممر الشهرة في ماراكانا هو منطقة مخصصة لتخليد لاعبي كرة القدم العظماء، حيث توجه الدعوة إليهم لوضع أقدامهم أو أيديهم، في حالة حراس المرمى في قالب من الجبس، على أن يتم عرضه بعد ذلك في الملعب. 

وكان عدد من أساطير كرة القدم البرازيلية مثل بيليه وجارينشا ورونالدو، وضعوا بصماتهم في ممر الشهرة، ضمن مجموعة كبيرة من عمالقة الساحرة المستديرة، ويعد ميسي هو اللاعب الأجنبي الثامن الذي توجه له الدعوة للانضمام إلى المجموعة التي تضم أيضًا أسطورة الدفاع الألماني فرانز بيكنباور والنجم البرتغالي الراحل أوزيبيو. 

وفي حال قبول ميسي الدعوة، فسيكون أول لاعب أرجنتيني يتم تكريمه في أعظم ملاعب البرازيل والعالم. 

وكان ميسي أهدر فرصة التتويج بكأس العالم على ملعب ماراكانا، بنسخة مونديال 2014 في البرازيل، عقب خسارة منتخب الأرجنتين 0- 1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.

يوفنتوس كأس العالم يوفنتوس الايطالى المونديال دي ماريا باريديس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

دور «حياة كريمة» التوعوي لترشيد المياه.. طالبة: « غيرت شكل القرى»

آخر أخبار المعاشات الآن وحقيقة زيادتها يناير 2023

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو