يوفنتوس يدخل تاريخ كأس العالم بعد تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي تاريخ منافسات كأس العالم، بعدما توج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال الذي أقيم في قطر لعام 2022.

وحصد ثنائي اليوفي أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس اللقب مع التانجو، للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد التفوق على فرنسا في ركلات الترجيح.

وأصبح نادي يوفنتوس هو أكثر نادي فاز لاعبوه بكأس العالم بواقع 27 لاعبا يليه بايرن ميونخ بـ 24 لاعبا ثم إنتر بـ 21 لاعبا وأخيرًا روما بـ 17 لاعبا.

ميسى يتلقى عرضًا من ملعب «ماراكانا» لتخليد ذكراه بعد التتويج بالمونديال

تلقى ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتين، الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت أمس الأحد في قطر، دعوة للانضمام إلى ممر الشهرة في ملعب ماراكانا الأسطوري في البرازيل، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.

ووفقًا للشبكة، من المقرر أن يرسل مسئولو الملعب الشهير دعوة رسمية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق اليوم. ممر الشهرة في ماراكانا هو منطقة مخصصة لتخليد لاعبي كرة القدم العظماء، حيث توجه الدعوة إليهم لوضع أقدامهم أو أيديهم، في حالة حراس المرمى في قالب من الجبس، على أن يتم عرضه بعد ذلك في الملعب.

وكان عدد من أساطير كرة القدم البرازيلية مثل بيليه وجارينشا ورونالدو، وضعوا بصماتهم في ممر الشهرة، ضمن مجموعة كبيرة من عمالقة الساحرة المستديرة، ويعد ميسي هو اللاعب الأجنبي الثامن الذي توجه له الدعوة للانضمام إلى المجموعة التي تضم أيضًا أسطورة الدفاع الألماني فرانز بيكنباور والنجم البرتغالي الراحل أوزيبيو.

وفي حال قبول ميسي الدعوة، فسيكون أول لاعب أرجنتيني يتم تكريمه في أعظم ملاعب البرازيل والعالم.

وكان ميسي أهدر فرصة التتويج بكأس العالم على ملعب ماراكانا، بنسخة مونديال 2014 في البرازيل، عقب خسارة منتخب الأرجنتين 0- 1 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.