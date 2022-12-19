محمود حسن تريزيجيه يتسلم جائزة لاعب الشهر في طرابزون سبور

تسلم المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، جائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور التركي، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي، فوز محمود حسن تريزيجيه بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهري سبتمبر وأكتوبر بتصويت الجمهور.

وانضم المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه لصفوف فريق طرابزون سبور التركي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق أستون فيلا الإنجليزي بعقد دائم لمدة 4 مواسم حتى صيف عام 2026، مقابل مبلغ قُدر بـ 4 ملايين يورو.

ولعب محمود حسن تريزيجيه 21 مباراة مع فريق طرابزون سبور التركي هذا الموسم في مختلف المسابقات، مسجلًا 6 أهداف، إضافة لصناعته 5 آخرين.

كما سجل محمود حسن تريزيجيه هدفًا لتريزيجيه في شباك كلا من كريستال بالاس وهال سيتي الإنجليزيين، في مباراتين وديتيين، استعدادًا لاستكمال النشاط عقب نهاية بطولة كأس العالم 2022.

يُذكر أن محمود حسن تريزيجيه سجل هدفًا في انتصار منتخب مصر على بلجيكا بهدفين لهدف، في مباراة ودية دولية أُقيمت بدولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن محمود حسن تريزيجيه، صاحب الـ28 عامًا، قد لعب بقميص فريق أستون فيلا لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى طرابزون سبور مقابل 4 ملايين يورو.

وانتقل محمود تريزيجيه إلى صفوف طرابزون سبور، لتعويض رحيل الجناح النيجيري أنتوني نواكايمي، الذي ساهم في قيادة الفريق نحو التتويج بلقب الدوري التركي في الموسم الماضي 2021-2022.

محمود تريزيجيه، إحدى المواهب في كرة القدم المصرية أثبت وجوده مع الأهلي وبدأ رحلة الاحتراف في أوروبا وتألق مع منتخب مصر وكان أحد أسباب تأهله لمونديال روسيا 2018.

اسمه بالكامل محمود أحمد إبراهيم حسن من مواليد 1 أكتوبر 1994 بمحافظة كفر الشيخ وعندما كان في سن التاسعة أطلق عليه مدربه في المدرسة لقب تريزيجيه نظرًا لتشابه طريقة لعبه مع أسطورة الهجوم الفرنسية ديفيد تريزيجيه.