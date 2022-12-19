محافظ كفر الشيخ: تخصيص شوادر ومعارض مجانًا للتجار قبل شهر رمضان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه باستمرار الحملات على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للوقوف بكل حسم والتعامل الفوري مع كل محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، بطرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وقال محافظ كفر الشيخ إن مدن المحافظة تشهد توافر كافة السلع الغذائية، مشددا على الإعلان عن الاسعار، وأنه وجه بمتابعة ذلك من خلال حملات والتنبيه على التجار قبل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين، وأنه سيتم مناقشة تخصيص شوادر ومعارض مجانا للتجار قبل شهر رمضان، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

مؤخرًا، نظم عدد من مجالس المدن "بيلا، سيدي سالم، فوه" بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارات التموينية والصحية، حملات على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة، لضبط الخارجين على القانون.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.