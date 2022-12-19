ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد فوز الاتحاد وبيراميدز وفيوتشر اليوم

رغم هزيمة فريقه أمام فيوتشر وعدم نجاحه في هز الشباك احتفظ أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد سبعة أهداف بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم في افتتاح الأسبوع الثامن وأسفرت عن فوز الاتحاد السكندري على سموحة 2- صفر وبيراميدز على أسوان 2- 1 وفيوتشر على غزل المحلة بهدف دون رد وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الداخلية بدون أهداف .

واحتل التونسي رفيق كابو مهاجم انبي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف يليه خمسة لاعبين سجل كل منهم ثلاثة أهداف وهم مصطفى فتحي والأنجولي كريستوفاو مابولولو وخالد قمر ومحمد حمدي زكي والأوغندي جوزيف أوشايا

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم

أحمد الشيخ " غزل المحلة " 7 أهداف . التونسي رفيق كابو " انبي " 4 أهداف . الأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد " وخالد قمر " طلائع الجيش " مصطفى فتحي " بيراميدز " ومحمد حمدي زكي " أسوان " والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " ولكل منهم 3 أهداف . كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو " الأهلي " ولكل منهما هدفان . أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح ويوسف أسامة نبيه " الزمالك " ولكل منهم هدفان . النيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن " الاتحاد السكندري " ولكل منهما هدفان . الجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري " والمغربي عبد الكبير الوادي " فيوتشر " ولكل منهما هدفان . رمضان صبحي " بيراميدز " ومعاذ الحناوي " غزل المحلة " ولكل منهما هدفان . كريم بامبو ومحمد هلال " البنك الأهلي " ورجب نبيل وأحمد ياسر ريان والنيجيري جون إيبوكا " سيراميكا كليوباترا " ولكل منهم هدفين . المغربي أحمد بلحاج " أسوان " وكريم طارق " طلائع الجيش " ولكل منهما هدفان .

وسجل هدفا واحدا كل من شادي حسين والتونسي علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحسين الشحات " الأهلي " والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ومصطفى شلبي " الزمالك " وحازم مرسي وباسم مرسي وباهر المحمدي والغاني ياو أنور " الإسماعيلي " وخالد صبحي ومروان عطية " الاتحاد السكندري " ومروان حمدي وأحمد الشيخ ومحمد عبد اللطيف جريندو " المصري " والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى والتونسي فخر الدين بن يوسف وإسلام عيسى ومحمد حمدي " بيراميدز " وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي وأحمد أمين أوفا " انبي " وفادي فريد وعبد الرحمن خالد ولؤي وائل " المقاولون " وأحمد متعب ومحمد شحاتة وأحمد سمير وإسلام محارب " طلائع الجيش " والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود " البنك الأهلي " وميدو جابر ومحمد عادل وعمرو قلاوة ومحمد شكري والتونسي سيف تقا " سيراميكا كليوباترا " والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي " غزل المحلة " وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والكاميروني جوزيف جوناثان وباسم علي " فيوتشر " وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري " فاركو " ومحمد مصطفى ميدو " أسوان " والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي وسمير فكري " الداخلية " ومصطفى زيكو " حرس الحدود ".