الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل شيرين فى الكويت.. 12 يناير

شيرين
شيرين

تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب للعودة إلى جمهورها من جديد من خلال حفل غنائي تحييه وسط جمهورها في الكويت يوم 12 يناير المقبل.

وكان من المفترض إقامة هذا الحفل خلال الفترة الماضية، ولكن تم تأجيله نظرا للظروف الصحية والاجتماعية التي تعرضت لها شيرين على مدار الأشهر الماضية.

أسعار تذاكر حفل شيرين بالكويت

طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 200 دينار كويتي، بما يعادل بالمصري 16 ألفا و140 جنيها.
  • الفئة الثانية بمبلغ 180 دينارا كويتيا، بما يعادل 14 ألفا و526 جنيها.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 150 دينارا كويتيا، بما يعادل 12 ألفا و105 جنيهات.
  • الفئة الرابعة بملبغ 130 دينارا كويتيا، بما يعادل 10 آلاف و490 جنيها.
  • الفئة الخامسة بمبلغ 110 دينارات كويتية، بما يعادل 8 آلاف و878 جنيها.
  • الفئة السادسة بمبلغ 90 دينارا كويتيا، بما يعادل 7 آلاف و263 جنيها.
  • الفئة السابعة بمبلغ 70 دينارا كويتيا، بما يعادل 5 آلاف و649 جنيها.
  • الفئة الثامنة بمبلغ 65 دينارا كويتيا، بما يعادل 5 آلاف و245 جنيها.
  • الفئة التاسعة بمبلغ 45 دينارا كويتيا، بما يعادل 3 آلاف و631 جنيها.
  • الفئة العاشرة والأخيرة بمبلغ 30 دينارا كويتياو بما يعادل ألفين و421 جنيها.

ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة  ومنها "آه يا ليل، إيه يعنى غرامك ودعنى"، وغيرها من الأغنيات.

النجمة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب أسعار تذاكر حفل شيرين بالكويت بــ

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وائل لطفي

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