مواعيد مباريات الدورى المصرى وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

ينشر موقع الدستور الإلكتروني مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 20-12-2022 وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي في نسخته الـ 65 للبطولة، حيث لعبت أول نسخة في موسم 1948-1949 وفاز فيها نادي الأهلي ليكون أول فريق كرة قدم مصري يحرز اللقب.

موعد مباريات الدوري المصري اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء

يمكن لعشاق متابعة كرة القدم المصرية ضبط إشارة بث مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports عبر القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة منافسات الجولة الثامنة من البطولة الكروية الأولى في مصر وإليكم موعد مباريات الدوري المصري اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 20-12-2022 :-

مباراة نادي إنبي ضد نادي الإسماعيلي في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساء.

مباراة طلائع الجيش ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي فاركو ضد نادي الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة نادي الزمالك ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساء.



ترتيب الفرق في الدوري المصري 2022_2023

يأتي ترتيب الفرق الرياضية في النسخة رقم 65 لبطولة الدوري المصري الممتاز حتى تصفيات الجولة الثامنة وهو كالتالي:-

نادي الأهلي برصيد 19 نقطة.

نادي فيوتشر برصيد 18 نقطة.

نادي الزمالك برصيد 17 نقطة.

نادي غزل المحلة برصيد 16 نقطة.

نادي الأهرام برصيد 15 نقطة.

نادي الاتحاد السكندري برصيد 15 نقطة.

نادي سيراميكا كيلو باترا برصيد 11 نقطة.

نادي المقاولون برصيد 10 نقاط.

نادي فاركو برصيد 7 نقاط.

نادي أسوان برصيد 7 نقاط.





تردد قناة On Time Sports عبر نايل سات

يمكن متابعة مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز عبر شاشة مجموعة قنوات On Time Sports الرياضية وفقا الاحداثيات التالية:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11865.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة On Time Sports

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 1268.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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