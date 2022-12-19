الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يفوز على غزل المحلة بهدف وينتزع وصافة الدورى مؤقتًا

فيوتشر
فيوتشر

فاز فريق فيوتشر على ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “ الأهلي وي السلام”، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

أحداث مباراة فيوتشر وغزل المحلة

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الظهير الأيمن باسم علي، عندما قطع الكرة، ليتبادلها مع زميله المغربي عبد الكبير الوادي، مخترقًا دفاعات فريق غزل المحلة من الوسط، ويطلق تسديدة في الشباك، مانحًا التقدم لفريقه فيوتشر في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وكاد كريم نيدفيد أن يسجل الهدف الثاني لـ فيوتشر في الدقيقة 54 من متابعة لركلة حرة منفذة من الجهة اليمنى، لكن تسديدته لمست العارضة لتضل طريق المرمى.

وفي الدقيقة 74، أرسل عبد الكبير الوادي كرة عرضية من الجهة اليسرى للجهة اليمنى، ليقابلها محمد رضا بتسديدة مباشرة، تصدى لها محمود الخضري حارس مرمى غزل المحلة ببراعة.

وسجل علي زعزع هدفًا لفريق فيوتشر في الدقيقة 91، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو من قبل الحكم محمود البنا، بداعي وجود خطأ للمس اللاعب الكرة بيده.

وحافظ فريق فيوتشر على تقدمه حتى نهاية المباراة، مؤمنًا النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، رفع فريق فيوتشر رصيده لـ 18 نقطة في المركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، متقدمًا على الزمالك صاحب المركز الثالث بنقطة، ومتأخرًا عن الأهلي متصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة أيضًا.

أما فريق غزل المحلة، فتوقف رصيده من النقاط عند 16 نقطة، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق فيوتشر كان قد تمكن من فرض التعادل على النادي الأهلي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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