الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«العليا للانتخابات التونسية» تعلن فوز 23 نائبًا بالجولة الأولى للانتخابات

العليا للانتخابات
العليا للانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة التصويت على الانتخابات التشريعية في تونس وصلت إلى  11.22%، وشارك فيها مليون و25 ألف مواطن.

فوز 23 نائبًا في الجولة الأولى للانتخابات

كما أعلنت اللجنة عن فوز 23 نائبًا في الجولة الأولى للانتخابات وأن الإعادة ستكون في 131 دائرة، كما تم إلغاء التصويت الكلي لبعض الناخبين بسبب مخالفات جسمية من خرق الصمت الانتخابي، وارتكاب جرائم من شأنها التأثير على سير الانتخابات.

كما تم الإلغاء الجزئي لبعض الناخبين بسبب اعتداء أحدهم على لوحات إعلانات للخصوم وكذلك توزيع تبرعات عينية على الناخبين.

تونس فوز الجولة الأولى للانتخابات الناخبين الاعادة الإلغاء الجزئي

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وائل لطفي

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