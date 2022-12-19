الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إحدى المستفيدات من مناحل «حياة كريمة»: «علمونى طرق التربية وجمع العسل»

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مصدر دخل ثابت للسيدات داخل القرى النائية، حتى تكفل لهن حياة لائقة، يمكنهن من خلالها المساهمة فى بناء وطنهن بالعمل والإنتاج، وجاء ذلك من خلال توفير مناحل لإنتاج "عسل النحل" وبيعه في الأسواق، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى الكثيرات بسبب قلة مصادر الرزق داخل قراهم.  

عاشت نعمات عبدالدايم حياة صعبة منذ وفاة زوجها قبل ٨ سنوات، بعد أن تركها وهى حامل فى توأم، ومعها طفل فى الخامسة من عمره، كما أن أشقاءه باعوا كل ممتلكاته، وأعطوها القليل، الأمر الذى جعلها لا تقوى على تحمل نفقات أطفالها الثلاثة.

في ذلك الإطار قالت البالغة من العمر ٣٨ عامًا: «ظلت حياتى تسير على هذا النحو، حتى قابلت أعضاء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، الذين سألونى عن وضعى المالى والمعيشى والصحى والاجتماعى، فسردت لهم قصتى ورحلتى بعد وفاة زوجى».

وأضافت: «طلبت منهم أن يكون لدى مشروع خاص يمكننى من تدبير احتياجات أطفالى، خاصة أننى طالما سمعت عن استجابة المبادرة الرئاسية للكثير من المواطنين المستحقين للدعم، وتحقيق أحلامهم».

ولأن زوجها كان يملك «منحل عسل» فقدته خلال توزيع التركة، كان حلمها أن تفتح «منحلًا» جديدًا، وهو ما حققته لها المبادرة الرئاسية بالفعل، عبر دورة تدريبية عن كيفية إدارة المنحل، وطرق استخراج العسل والشمع ورعاية النحل، حتى يكون الإنتاج «فرز أول».

وواصلت «نعمات»: «الدورة دى ساعدتنى كتير أوى، ولم تكتف المبادرة الرئاسية بذلك، بل فتحت لى منحلًا صغيرًا وأمدته بكل مستلزماته، ما ساعدنى فى تلبية احتياجات أسرتى الصغيرة»، متمنية أن يكبر حتى يكون من بين أكبر المناحل فى مصر.

وأتمت: «المبادرة الرئاسية ساعدتنى وأهلتنى لخلق حياة جديدة لعائلتى، وسأعمل بجد واجتهاد حتى أحقق حلم حياتى، وأكون ربة أسرة عظيمة لعائلتى»، متوجهة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشينه «حياة كريمة».

حياة كريمه مناحل العمل والإنتاج عسل النحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

دور «حياة كريمة» التوعوي لترشيد المياه.. طالبة: « غيرت شكل القرى»

آخر أخبار المعاشات الآن وحقيقة زيادتها يناير 2023

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو