الإعدام لشاب قتل والده بسكين وقالب طوب في العلمين

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، الإثنين، برئاسة المستشار ممدوح أيوب بإعدام “محمد.ر.م“؛ لقيامه بقتل والده باستخدام سلاح أبيض ”سكين” وقالب طوب.

جاء ذلك في مجمع محاكم مرسي مطروح بعضوية المستشار أحمد عبدالغني والمستشار محمد عزيز والمستشار إبراهيم محمد ابوالسعود وعمرو زكى أمين السر.

ترجع تفاصيل الواقعة الي قيام المتهم "محمد.ر.م" في 15 أغسطس 2020 بقتل والدة عمداً مع سبق الإصرار إثر ضغينة مستمرة، وخلاف ممتد، حيث أعد سلاحًا أبيضا، وأوهمه بتحصله على عمل مجزي لهما في مجال تركيب الرخام، واستدرجه إلي مكان الجريمة باحدي المناطق في مدينة العلمين وطعنه بمؤخرة عنقه أسقطته أرضا، وانهال علي رأسه ضربا مستخدما قالب طوب .

عقب الانتهاء من جريمته استولى على هاتف والده المحمول وحافظة نقوده، واتلفهم ثم ادعي ان والده تغيب عن المنزل وحرر محضر بذلك وبدأ يبحث عنه في المستشفيات واقسام الشرطة إلي أن تم اكتشاف جريمته واعترف بها تفصيلا امام النيابة العامة واصدرت محكمة جنايات مطروح حكمها عليه بالإعدام.