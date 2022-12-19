الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 ملفات على طاولة مناقشات «مدبولي» ورئيس الهيئة العامة للاستثمار

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثثنين، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة بتولي المسئولية، مؤكداً على دعمه الكامل لعمل الهيئة في الملفات كافة، ومتمنياً له التوفيق في مهمته، كما توجه بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة السابق على  ما قام به من جهد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك 3 ملفات مُهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار في هذه المرحلة، وهي: أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج للمشروعات والفرص المختلفة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار والترويج للفرص الواعدة في السوق المصرية، كما تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وحل المشكلات، مضيفاً أنه فيما يخص تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، فقد قامت الدولة بتفعيل الرخصة الذهبية، وتمت الموافقة على اصدار الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل بها.

من جانبه توجه السيد/ حسام هيبة بالشكر لرئيس الوزراء على الثقة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أنه سيبذل كل الجُهد المُمكن من أجل دفع ملفات العمل المختلفة، والعمل على تنفيذ هذه المهام تباعاً بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أنه يعكُف حالياً على دراسة ملفات ومهام الهيئة المختلفة، وسيتقدم قريباً برؤية وتصور كامل لعرضه على رئيس الوزراء بشأن المهام المختلفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي التراخيص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار السوق المصرية الرخصة الذهبية المناطق الحرة جذب الاستثمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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