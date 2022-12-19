الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قضايا الدولة» تُعيد أرضًا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح محافظة القاهرة، في الدعوى رقم 417 لسنة 2019 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، بجلسة 14 سبتمبر الماضي، بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 743 لسنة 2014 شمال القاهرة ومحله قطعة الأرض رقم 1327 بشارع كورنيش النيل – حوض الساحل الجديدة بجزيرة بدران، ومساحتها 3379 متر مربع المملوكة لمحافظة القاهرة، والمقدرة بقيمة 400 مليون جنيه.

وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المهم الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء.

وجاءت أهمية هذه الأرض ليس فقط من حيث قيمتها التي تتجاوز 400 مليون جنيه، ولكن للمنشآت المهمة والحيوية المقامة عليها.

هيئة قضايا الدولة كم قضائي محافظة القاهرة بعدم نفاذ عقد البيع قطعة الأرض 400 مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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