الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين مبادرة «مصر الخضراء» بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتدشين مبادرة "مصر الخضراء"، لزراعة الشتلات الزراعية، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة للإدارة التعليمية بشرق طنطا، بحضور الجهاز الفني لشئون البيئة، مدير اللجنة المركزية لمبادرة مصر الخضراء، مندوب عن مديرية الشباب والرياضة بالغربية، المسئول التنظيمي للمبادرة، ومتطوعي المبادرة بالغربية. 

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وقام وكيل الوزارة بزراعة شجرة كرمز لبداية المبادرة، والتي تم إطلاقها اليوم بإدارة شرق طنطا، بالتعاون مع "اتحاد شباب الوطن" الذي يعمل في مجال التنمية الشاملة تحت مظلة ورعاية مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد حسن أن المبادرة، تأتي في إطار جهود الدولة لحث المواطنين على المساهمة الفاعلة في جهود الحفاظ على البيئة، والحد من ظاهرة التغيرات المناخية، وفي ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة المساحات الخضراء والحد من ظاهرة التغير المناخي، واستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 27، وتزامناً مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، لزيادة الوعي البيئي، ومبادرة رئيس مجلس الوزراء، "100 مليون شجرة" لزيادة المساحات الخضراء.

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على صعيد مختلف، قام اليوم الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام، بزيارة ميدانية لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة بوريك الحجر للتعليم الاساسي، ومدرسة السلام الخاصة.
وخلال المتابعة بمدرسة بوريك الحجر للتعليم الأساسي، تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي وحضر حصة لغة عربية ورياضيات وعلوم، ثم تابع إجراء الامتحانات الشهرية لمادة العلوم للصف الأول الإعدادي، للإطمئنان إلى حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب أثناء الامتحانات وكذلك تابع التقييمات الصفوف الأولى.

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وشدد العراقي على وجود عضو أمن البوابة بجوار البوابة وبحوزته دفتر الأمن، ومنع دخول أي شخص من الخارج إلى داخل المدرسة إلا بتسجيل البيانات كاملة وساعة الدخول والخروج، كما شدد على الإشراف اليومي ومتابعة الطلاب جيدًا، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرس.

تدشين مبادرة مصر الخضراء لزراعة الشتلات الزراعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأمل للصم وضعاف السمع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم طارق رحمي محافظ الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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