بخطوات سهلة.. كيف تُعالج مُشكلة ارتفاع درجة حرارة هاتفك الذكي؟

تعتبر مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف الذكي من المشكلات التي تتسبب في تلفه، الأمر الذي يضعف من جودة الجهاز وقدرته على العمل بشكل جيد، ويلاحظ الكثيرون أن الهواتف الذكية تميل إلى أن تصبح أكثر سخونة قليلاً خلال فصل الصيف وعند التشغيل لفترات طويلة.

وفي السطور التالية، يوضح الخبراء بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على برودة هاتفك الذكي دون إيقاف تشغيله، وفقًا لما ذكره موقع " gadgets now".

قم بخفض السطوع

الحفاظ على السطوع عند الحد الأقصى، قد يؤدي إلى تسخين هاتفك، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تستهلك الشاشة القليل من الطاقة الإضافية، وبالتالي توليد الحرارة، لذا حاول خفض السطوع قليلاً إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي في الخارج تحت أشعة الشمس.

تجنب استخدام هاتفك تحت أشعة الشمس

خلال أيام الصيف، تكون الشمس في ذروتها، مما يعني ارتفاع درجات الحرارة وهذا الارتفاع في درجة الحرارة أحيانًا يكون أكثر من اللازم بالنسبة للهواتف الذكية، فإذا أبقيت هاتفك الذكي تحت أشعة الشمس المباشرة، فسوف يسخن الهاتف الذكي مثل أي شيء آخر.

قم بتشغيل وضع توفير الطاقة

في بعض الأحيان، يتم تسخين الهواتف الذكية عند تشغيلها بأقصى إمكاناتها، عادةً في فصل الصيف، فوضع التوفير يقلل من استهلاك الطاقة، وبالتالي يحد من الأداء وفي المقابل تسخن هاتفك بدرجة أقل.

قم بإزالة الجراب

إذا شعرت أن درجة حرارة هاتفك الذكي ترتفع بدرجة لا تطاق، فقم بإزالة الجراب حيث يمكن أن يكون محاصرًا داخل الحرارة المتولدة من الهاتف الذكي، لذا قم بإزالة “الجراب” واترك هاتفك الذكي يبرد قليلاً، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

حافظ على التحقق من استخدام النظام

تحقق من استخدام نظام هاتفك الذكي إذا كان هاتفك يسخن، فإذا كان لديك العديد من التطبيقات المفتوحة على هاتفك الذكي، فأغلقها وأغلق أيضًا التطبيقات التي تعمل في الخلفية، حيث إنها تضع عبئًا على مجموعة شرائح الهاتف الذكي، وقد يؤدي التحقق من استخدام نظام هاتفك الذكي إلى تقليل حالات التسخين.

لا تفرط في شحن هاتفك الذكي:

أثناء شحن هاتفك الذكي، ضع في اعتبارك ألا تتركه متصلاً بالكهرباء لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسخين الهاتف الذكي، يمكنك أيضًا تشغيل وضع الشحن المحسن، إذا كان متاحًا.