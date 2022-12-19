«حياة كريمة» تعقد ندوة في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية دار العلوم جامعة الفيوم، ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد حامد عجيلة عميد كلية دار العلوم، والدكتور عماد عادل عبد العاطى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم،بالفيوم، والدكتور محمود القللي، منسق حياة كريمة بالفيوم، ومنار مصطفى منسق حياة كريمة بالفيوم، والدكتور وائل طوبر منسق الأنشطة بالجامعة، والدكتور صلاح العشيري وكيل الكلية، والدكتور محمد يحيى، منسق رعاية الشباب بالجامعة، والدكتور ايهاب منسق الانشطة بالكلية.

وأشاد محمد حامد، عميد كلية التربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بصفه خاصة و التى غيرت من شكل المجتمع الريفي فى محافظة الفيوم.

وأكد أهمية العمل الجا والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود علي الفرد والأسرة والمجتمع، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس السيسي وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات وحث الطلاب والطالبات علي ضرورة بذل الجهود والعمل الاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وتحدث الدكتور عماد عادل عبد العاطى، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم علي إيجابيات العمل التطوعي من تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز مهارة تشبيك المجتمع وأن يشعر أفراد المجتمع ببعضهم البعض، إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب والعادات السلبية والمشاركة التطوعية تساعدك علي التعرف علي الناس الإيجابية التي ستساعدك في تطوير نفسك وحث الطلاب للمشاركة في التطوع في أعمال حياة كريمة، كما أشار في كلمته علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة.

استعرض د.محمود القللي منسق حياة كريمة محاضرة عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اوضح فيها المستهدف من المبادرة وحجم الأعمال علي مستوي الدولة المصرية واهم المحاور والتدخلات التي تتم دخل محافظة الفيوم و إنجازات مؤسسة حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة قري مصر لتحقيق العدالة بين المواطنين لخلق حالة استقرار وذلك بإدخال المؤسسات الخدمية داخل القرى والعمل على محور التنمية من بنية تحتية وبناء الإنسان بإنشاء وحدات صحية ووحدات تعليمية وثقافية ووحدات مرور وشرطية وتكنولوجية وذلك من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن وتحويل القري المصرية الي قرية نموذجية متكاملة الخدمات.

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