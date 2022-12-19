الأعلى للثقافة يناقش التربية المعمارية.. الخميس

ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ ندوة "التربية المعمارية : أحد ركائز التربية الفنية في المناهج المدرسية"، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس برئاسة الدكتورة سهير عثمان، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

صورة الفعالية

تدير الندوة وتعقب عليها: الدكتورة سرية صدقي "أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان"، ويتحدث بها كل من: الدكتورة آية الخولي مدرس العمارة بالجامعة الأمريكية وجامعة الطفل، والمهندس محمد هارون مدرس مساعد بقسم العمارة - كلية الهندسة جامعة القاهرة، ويتحدثان حول: "هاكاثون منطقة ألعاب صديقة للطفل بمشاركة الأطفال"، والدكتورة منة الله الحسيني أستاذ مساعد بقسم العمارة – كلية الهندسة جامعة القاهرة وتتحدث حول: "دمج التربية المعمارية في التعليم الأساسي (مبادرة Education 2.0)"، والدكتورة إيناس الجزار – معمارية ممارسة وباحثة في مجال التعليم المعماري وتتكلم عن: "جاهزية طلاب المدارس لتعلم الفن والتصميم"، والدكتورة هبة صفي الدين – أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة مصر الدولية، متحدثا حول: "جوائز المكعبات الذهبية: مدخل ومنهج للتربية المعمارية".

وتلقي الندوة الضوء على ماهية التربية المعمارية، ونماذج ممارستها، وأهميتها كمكون أساسي من التعليم قبل الجامعي.