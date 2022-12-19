بالأسماء.. إدراج 19 متهما في قوائم الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإدراج رقم 1 لسنة 2022 (إدراج أحكام إرهابيين) بشأن إدراج 19 متهما في القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" على القائمة الرسمية للإرهابيين.

وقررت أولا إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم على القائمة الرسمية للإرهابيين وهم كلا من:

- أسامة سيف سليمان سيف

- مصطفی خالد محمد سيد إبراهيم

- أحمد محمد قاسم محمد

- حسن إبراهيم حلمي علي

-كريم منتصر منجد سید

-عبد العزيز ممدوح عبد العزيز أمين

-يوسف عبد العال عبد الفتاح

-أحمد خالد أحمد أبو بكر

-مصطفى محمود أحمد يونس

- مرسی دسوقی دیب حسین

-عبد الرحمن عاطف على الساعي

- محمد مصطفی محمد سيد سلامة

- كريم حميدة على حميدة

- يوسف محمد صبحي المرسى

- محمد خلف جمعة أحمد

- أحمد بدوي إبراهيم عبد الكريم

- أحمد صالح عبد الفتاح إبراهيم

-على عاطف على الساعي

- محمود عبد القادر على سعد

النتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة وهى: -

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ـ وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.