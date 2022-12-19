مصرع طفل وإصابة 5 آخرين فى انقلاب تروسيكل ببنى سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 2 من أشقائه ووالدهما واثنين آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق باها ـ ابشنا الفرعي بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة تروسيكل بطريق باها ـ ابشنا الفرعي دائرة مركز بني سويف، أسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين من أشقائه ووالدهما واثنين آخرين.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداع جثة الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي فيما نقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع؛ يوسف أبوالخير 4 سنوات، وتم إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصريح الدفن، فيما تبين إصابة أشقائه، جنا 7 سنوات بكدمات وسحجات، بالمخ، وياسين 6 سنوات جروح وسحجات ووالدهما أبوالخير أحمد محمد 30 عامًا بكدمات وسحجات.

كما تبين إصابة كل من: مصطفى محمد محمود 40 عامًا فاقد للوعي واشتباه نزيف بالمخ، نعمة محمود قرنى 25 عامًا مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما داخل مستشفى بني سويف التخصصي.