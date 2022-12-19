دعامتين في القلب.. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد شاهين بعد وعكته الصحية

تعرض الفنان محمد شاهين خلال اليومين الماضيين لوعكة صحية خطيرة أثناء وجوده في الرياض لعرض مسرحية “فرصة سعيدة” مما استلزم دخوله المستشفى بطريقة عاجلة.

محمد شاهين يتعرض لوعكة صحية

وبعد سلسلة من الفحوصات الطبية قرر الأطباء تركيب دعامتين في القلب وبدأت حالته الصحية تتحسن بشكل كبير ومن المقرر خروجه من المستشفى اليوم ويعود إلى مصر خلال الساعات القادمة بعد استقرار حالته الصحية بشكل بكير.

وتواجد عدد من نجوم الفن المصري وطاقم عمل مسرحيته الجديدة معه بالمستشفى خلال الوعكة الصحية الأخيرة حتى اطمأنوا عليه بشكل نهائي.

ومسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

تدور أحداث مسرحية "فرصة سعيدة" حول مخرج سينمائي يتشاجر مع نجمة فيلم كان يبدأ تصويره، فتترك العمل ويذهب إلى منطقة شعبية ويتعرف على غازية في مولد تدعى "سمرا" ليأخذها بطلة فيلمه، ويجسد دور المخرج شريف سلامة ومساعده محمد عبد الرحمن.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد شاهين مسلسل سوتس بالعربي ومسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبوضيف، وليلى حسين، وسارة عبدالرحمن، وملك بدوي، وعمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وأوضح «شاهين» في تصريحات سابقة له أن كواليس العمل كانت من أهم أسباب نجاحه، وخصوصًا بسبب صداقته القديمة؛ لآسر يس وأحمد داوود أبطال العمل، كما تحدث عن تخوفه من المرحلة المقبلة بسبب النجاح الكبير لـ«قدري الزيات» والذي جعله في حيرة من اختيار الدور القادم، ومن المنتظر أن يُشارك محمد شاهين في تقديم الجزء الثاني من مسلسل «موضوع عائلي» مع ماجد الكدواني ورنا رئيس.