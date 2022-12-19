توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم بجامعة المنوفية

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، العقيد محمد فوزى سيد نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئة طنطا، والعقيد وليد محمد خضير قائد المجلس الطبي بطنطا، والعقيد محمد عبد الوهاب رئيس القومسيون الطبى، والمقدم محمود جلال رئيس قسم تجنيد وتعبئة المنوفية ورئيس الاتصال العسكري بجامعة المنوفية، وذلك لإجراء الكشف الطبى على الطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقات والإصابات التى تمنعهم من تأدية الخدمة العسكرية وذلك بقاعة مركز المعلومات.

وأوضح مبارك، أن هذا الإجراء يتم سنويا بالجامعة لتخفيف العبء عن الطلاب من ذوى الهمم ومساعدتهم فى إنهاء إجراءات أداء الخدمة العسكرية وإعطاء الإعفاء النهائى للطلاب المستحقين عقب إجراء الكشف الطبي اللازم عليهم، وأكد أن هذا الإجراء يأتى ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصا من القوات المسلحة على تقديم التسهيلات لذوى الهمم لإنهاء موقفهم التجنيدى، وحرص الجامعة على الاهتمام بطلابها ذوى الهمم ورعايتهم، وتسهيل الإجراءات لاستخراج شهادات الإعفاء، للتسهيل علي أبناء الجامعة في الحصول علي كافة الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.

وتابع الدكتور صبحى شرف، سير أعمال اللجنة الطبية، تواجد الطلاب الذين سيتم توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل التعاون والراحة لأبناء الجامعة من ذوي الهمم.

وقامت اللجنة بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين وعددهم ٣٠ من جامعة المنوفية، و٨ من جامعة الأزهر، وأظهرت النتائج أن ٢٥ طالبا غير لائق، وحصلوا على الإعفاء النهائي من التجنيد.