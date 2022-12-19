الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم الـ17

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم التي تقيمها الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكريم مجموعة من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، وذلك لبحث الترتيبات النهائية للحفل.

واستعرض الدكتور محمد الخشت كل الترتيبات الخاصة باحتفالية عيد العلم التي تضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، والهادفة إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة توزيع كل الأدوار على القائمين على التنظيم وإسناد المهام لهم بشكل دقيق، بما يضمن إخراج حفل عيد العلم بالشكل اللائق والمتميز.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم احتفالية عيد العلم، غدًا الثلاثاء الساعة الثانية ظهرًا، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة بعنوان "قادرون على التحدي"، يليه كلمة الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، يعقبها حفل فني للمايسترو نادر عباسي بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء ريهام عبدالحكيم ولؤي.

الباحثين التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي الدكتور محمد الخشت الدكتور أيمن عاشور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

أول تعليق من مبابى بعد خسارة فرنسا نهائى كأس العالم 2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

يعلن بدء التشغيل التجريبي لرافع الصرف الصحي بمشروع دار مصر في العبور

«المشروع النووى بالضبعة».. حلم يتحقق على أرض الواقع

مسلسلات رمضان 2023.. القائمة الكاملة لأعمال الشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو