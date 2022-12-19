ممثل العراق الرسمي في جوائز الأوسكار 2023.. عرض فيلم «الامتحان» في الإمارات

يُعرض الفيلم الروائي “الامتحان” للمخرج شوكت أمين كوركي في مركز القطارة للفنون في الإمارات يوم الجمعة 30 ديسمبر الساعة 8 مساءً، وذلك في أعقاب اختياره لتمثيل دولة العراق رسمياً في منافسات جوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023، وهو ثاني أفلام المخرج تمثيلًا للعراق في جوائز الأوسكار بعد ذكريات منقوشة على حجر عام 2016.

وحققت عروض الفيلم نجاحاً كبيراً عربياً، إذ نال جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA عندما شهد عرضه العربي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ويضم في جعبته 7 جوائز أخرى أحدثهم اقتناصه لجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة (آفان جمال) من مهرجان الأفلام الكردية في لندن، وكان قد فاز بجائزة الفيبريسي من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تيرانا السينمائي الدولي، وأفضل فيلم دولي في مهرجان سانتا باربرا وأفضل فيلم دولي في مهرجان فيكتوريا السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مونس السينمائي الدولي.

وعلى الصعيد النقدي تلقى إشادات من أكبر وأهم المنصات الإعلامية منذ انطلاقته العام الماضي، ولا تزال وسائل الإعلام مهتمة بالحديث عن الفيلم إذ أجرى موقع هوليوود ريبورتر حواراً مع المخرج والأبطال للحديث عن صعوبات صناعة الفيلم وكواليسه.

وكان ريتشارد كوبيرز قد أشاد بـالامتحان في فارايتي “تمنحنا النظرة المزدوجة للفيلم رؤية واسعة وثاقبة على قضايا الجنسين والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي في مكان شهد قدراً كبيراً من الصراعات والمعاناة على مدار سنوات”، ووصفه أيضاً بأنه "مُحَمل بكل الإثارة والتشويق لفيلم جريمة شديد الإحكام". في حين أثنت ويندي إيدي في سكرين دايلي بـآفان جمال "لفتت أفان جمال الأنظار لها في أول أدوارها في فيلم روائي طويل، والتي أضفت الأصالة لدورها في الامتحان".

كما وسبق للفيلم المشاركة في أكثر من 20 مهرجاناً دولياً من بينها مهرجانات غوتنبرغ، بوسان، مهرجان الفيلم العربي في توبنغن ومهرجان كيرلا السينمائي الدولي، ومهرجان برلين للأفلام الكردية في ألمانيا، ومهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأميركية، ومهرجان إسطنبول السينمائي في تركيا، ومهرجان بونا السينمائي الدولي في الهند، ومهرجان ليدز السينمائي الدولي في المملكة المتحدة وغيرهم.

ويحكي قصة روجين شابة كردية على وشك خوض امتحان القبول في الجامعة، تقرر شقيقتها الكبرى شيلان والتي تعيش زواجاً تعيساً أن تساعدها على النجاح بأي ثمن آملة في منحها حياة أكثر تحرراً. ومن ثم تجد الشقيقتان نفسيهن عالقتين في شبكة هائلة من الفساد تربط كل أجزاء المجتمع.

الامتحان إنتاج مشترك بين إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، ومن إخراج شوكت أمين كوركي وشارك في تأليفه مع السينارست الإيراني محمد رضا الجوهري، ويشارك في بطولته أفان جمال، فانيا سالار، حسين حسن وهوشيار نيرواي، والفيلم من إنتاج شركة Mîtos Film (المنتج محمد إكتاس) في تعاونهما الثاني بعد فيلم ذكريات منقوشة على حجر، ومستي فيلم، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

شوكت أمين كوركي مخرج ومؤلف كردي ذهبت عائلته إلى إيران في 1975 وعاش في المنفى لمدة 25 عاماً. درس شوكت السينما في إيران ونال شهرة عالمية في 2006 مع عرض فيلمه الأول CROSSING THE DUST الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

العمل الأنجح لشوكت هو فيلم ذكريات منقوشة على حجر إذ رشحته العراق رسمياً لتمثيلها في جوائز الأوسكار. وعُرضت أفلامه في العديد من المهرجانات العالمية مثل كارلوفي فاري، بوسان، القاهرة، إدنبره، تالين بلاك نايتس، غوتنبرغ، هونج كونج وغيرهم.