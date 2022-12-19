كشفت مفاجأة.. كواليس 8 ساعات تحقيقات مع سعد الصغير وزوجته وأسرتها

جرت التحقيقات في نيابة الهرم، حوالي 8 ساعات، مع المطرب الشعبي سعد الصغير في اتهامه بمطاردة زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارته والاصطدام بهن في حدائق الأهرام.

كما حققت النيابة مع زوجته سعد الصغير وأسرتها في الاتهامات الموجهة منه ضدهن.

وقال سعد الصغير، خلال التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة الهرم: "محصلش حاجة أصلا"، حيث قام الفنان بالعدول عن أقواله واتهامه لزوجته وشقيقتها ووالدتها بسرقة مبلغ مالي منه بعدما اتهمهن في محضر الشرطة بالاستيلاء على مبلغ 75 ألف جنيه منه وعلى الجانب الآخر عدلت زوجته برلنتي عامر عن اتهامها لزوجها سعد الصغير بسرقة مصوغاتها الذهبية ليؤكد كلا الطرفين أن ما حدث مجرد خلاف زوجي وانتهى".

كما كشفت تحقيقات النيابة، أنه بعد عدول كلا الطرفين عن الاتهامات المتبادلة بالسرقة تبقى الشق الخاص بالتعدي بالضرب، حيث أحضر كلا منهما تقارير طبية تفيد إصابته بعدة إصابات نتيجة تعدي الطرف الآخر عليه ليقرر سعد الصغير تنازله عن حقه وأعلنت أيضا برلنتي عامر وشقيقتها ووالدتها بالتنازل عن اتهامه بضربهن.

ولم تتطرق التحقيقات إلى التلفيات بسيارة برلنتي عامر، حيث إنها لم تثبت في محضر الشرطة ولم يتم التحفظ عليها.

وانتهت تحقيقات النيابة بتصالح الطرفين وإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة من ديوان قسم شرطة الهرم ما لم يكن أي منهم مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

كان قد تصدر المطرب الشعبي سعد الصغير مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، عقب تداول أنباء عن دهسه لشخصين بسيارته، ليتبين فيما بعد أن الحادث ما هو إلا خلافات زوجية بينه وبين زوجته برلنتي عامر، تطورت إلى مطاردة وسط الشارع بمنطقة حدائق الأهرام.

تصادم سيارتين فى حدائق الأهرام

فوجئ المارة بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام، بمطاردة بين سيارتين فارهتين، إحداهما تقودها سيدة، والأخرى يقودها رجل استطاع اللحاق بالسيارة الأولى واصطدم بها من الخلف.

تجمع المارة، وتبين أن قائد السيارة هو المطرب الشعبي سعد الصغير، وأن السيارة الأولى كانت تقودها زوجته "العرفي" برلنتي عامر وبجوارها والدتها، وشقيقتها في المقعد الخلفي، وتم نقلهن إلى المستشفى.

القبض على سعد الصغير وزوجته

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول الفنانة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، مصابات في حادث تصادم.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وقوع حادث تصادم من الخلف، بين سيارة برلنتي، وسيارة أخرى يقودها المطرب سعد الصغير، زوج برلنتي عرفيا، وأن حالة الفنانة ومرافقيها لا تستدعي المكوث بالمستشفى، خاصة أنهن مصابات بكدمات خفيفة فقط.

وتم التحفظ على سعد الصغير بقسم شرطة الهرم، واستدعاء زوجته ووالدتها وشقيقتها لسماع أقوالهن.

اتهام بسرقة 75 ألف جنيه

بوصول طرفي حادث التصادم إلى قسم الهرم، تبادل الاتهامات، حيث أكد المطرب وجود خلافات سابقة بينه وبين زوجته العرفي، وأنه فوجئ بافتعالها مشاجرة معه، وساعدتها والدتها وشقيقها، ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 75 ألف جنيه، وهربت، وهو ما تسبب في ملاحقته لها.

ونفت برلنتي اتهامات سعد، مؤكدة أنها خرجت من الحبس منذ أسبوع فقط على ذمة قضية أقامها ضدها نتيجة خلافات بينهما، وأنها فوجئت بمطاردته لها وصدام سيارتها من الخلف، مشددة على أنه «غاوي مشاكل وقلق».

تصالح ولا نيابة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، ملابسات الحادث، وتبين أن خلافات زوجية بين سعد وطليقته دفعتهما للتشاجر في الشارع، بعدما أكد المطرب استيلاء زوجته وأهلها على مبلغ مالي كبير، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره وتم عرضهم على النيابة العامة.