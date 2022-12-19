الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة الفرنسى يستبعد عودة فرض ارتداء الكمامة فى المرحلة الراهنة

وزير الصحة الفرنسي
وزير الصحة الفرنسي

أعلن وزير الصحة الفرنسي، "فرانسوا براون"، أنه من المستبعد في المرحلة الراهنة فرض ارتداء الكمامة في فرنسا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وباء ثلاثي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والإنفلونزا والتهاب القصيبات.

وقال الوزير "براون"، حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، إنه حتى في حالة عدم وجود حالة طوارئ صحية، يمكن لرئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" إصدار مرسوم بفرض ارتداء الكمامة في سائل النقل العام بموجب سلطات الشرطة قبل تحديد أنه على المستوى المحلي يمكن لرؤساء البلديات أيضًا فرضه في ظروف معينة، وذلك وفقًا لتطور الوضع الوبائي في فرنسا، وأن الحكومة الفرنسية لا تزال يقظة فيما يتعلق بتطور هذا الوضع.

وأوضح الوزير الفرنسي أن هناك نوعين من المعايير التي يمكن أن تقود وزارة الصحة إلى التوصية بالارتداء الإجباري للكمامة، وهما أولًا: تطور وضع الوباء الثلاثي الذي تمر به البلاد، ثانيًا: نسبة الحصول على اللقاح المضاد لكورونا وهو سلاح الدولة الرئيسي لتلافي المضاعفات ودخول المستشفيات.

وتابع قائلًا إنه مع اقتراب احتفالات نهاية العام، يعتبر الوباء الثلاثي موضوع يقظة خاصة لأنه سيكون هناك الكثير من المواطنين في وسائل النقل العام وفي المتاجر والعديد من التجمعات العائلية، وكانت فرنسا قد سجلت 70 ألفًا و360 إصابة جديدة بـكورونا و114 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفعت في فرنسا لتسجل 38 مليونًا و885 ألفًا و679 والوفيات إلى 161 ألفًا و163، كما أنه تم إعطاء 153 مليونًا و69 ألفًا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وزير الصحة الفرنسي المرحلة الراهنة فرض ارتداء الكمامة فرنسا وباء ثلاثي فيروس كورونا المستجد

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وائل لطفي

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