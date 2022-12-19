من الأربعاء المقبل.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية شديدة موع بدء الشتاء

يبحث العديد من المواطنين عن أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الشتاء سوف يبدأ فعليا يوم الاربعاء المقبلة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية الشديدة خلال الفترات المقبلة.

وقال محمود شاهين رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشتاء سوف يبدأ رسميا في يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر أي يوم الأربعاء المقبل، وأكد أن هذا الأسبوع سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات على أن يكون هناك أمطار على شمال البلاد.

- انخفاض الرؤية وشبورة مائية

و أشار خلال تصريحاته الخاصة، أنه يجب على المواطنين متابعة النشرة الجوية يوم بيوم، حتى يحددوا ملابسهم وأماكن خروجهم والوقت المناسب، ونصح قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة التى حددتها الإدارة العامة للمرور، نظرا لانخفاض الرؤية التي تصل إلى ضبابية على بعض الطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على سلامة المارة والركاب.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.